Украинская национальная идея изменилась

Вместо вегетарианского "отстаньте от нас", пришло вполне обоснованное понимание того, что нужно сделать с русским "Карфагеном" (должен быть разрушен – ред.). На уровне внутреннего ощущения.

Россия сама не остановится

Запитай у пересічного українця, що буде, якщо з Росією укласти мир? І 90 або більше відсотків наших співгромадян скажуть, почухавши в потилиці: вони повернуться, як тільки зможуть.

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Я далек от мнения Данилова, что Россию можно принудить к капитуляции, но я уверен, что ни один мирный договор не обеспечит нашей стране ни безопасность, ни территориальную целостность. Кто бы не выступил гарантом.

Только обескровленная войной, изможденная внутренними проблемами и лишенная финансовой и технологической поддержки Россия может быть более-менее безопасным соседом. А еще лучше – Россия разоруженная, лишенная атомного оружия.

Сложнодостижимая цель

Но, как мне кажется, именно такую цель ставит перед собой и перед нами Запад.

Речь не идет об уничтожении России – это идеи несвойственные нормальной цивилизации, речь идет о лишении России возможности убивать окружающих.

Вся история за 400 лет, сначала Российской империи, потом СССР и, в конце концов, нынешней России, говорит о том, что доверять им - себе дороже. Что никакие договора, договоренности, мирные соглашения с россиянами невозможны. Их одержимость войной и попытками изобразить из себя сверхдержаву смертельно опасна для мира.

И с этим надо что-то делать… Жаль, что это приходится делать нашими руками, но поезд уже идет.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: