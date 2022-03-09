Украинская ОО "Матери мобилизованных" обратилась в "Комитет солдатских матерей России"

Украинская общественная организация "Матери мобилизованных" обратилась в "Комитет солдатских матерей России" с призывом о прекращении войны.

Украинская общественная организация "Матери мобилизованных" обратилась к матери российских военных с призывом выходить на улицы, протестовать против войны и саботировать призыв и отправку их сыновей на войну в Украину.

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Соответствующее заявление от имени Лидии Котельяк, главы ОО "Матери мобилизованных" опубликовано на сайте уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой во вторник, 8 марта.

"Сегодня в нашей стране, Украине, продолжается война с российской армией. И вы, как и мы, переживаем боль утраты своих сыновей. Мы знаем, что многих ваших солдат-срочников отправили на эту войну силой, и они оказались невольными заложниками ситуации, превратившись на пушечное мясо. За 10 суток военных действий в Украине погибло более 10 тысяч детей. Мы знаем, что ни они, ни вы не хотели этого кровопролития ", – говорится в заявлении украинских матерей.

Чтобы остановить войну, общественная организация обратилась к россиянам с призывом:

Обязать русских военных забирать раненых и погибших с полей сражений (мы являемся свидетелями массового отказа это делать);

Совершать акты гражданского неповиновения продолжению войны;

Саботировать призыв и отправку российских войск в Украину;

Требовать у российских властей предоставление точной информации о местонахождении ваших детей и восстановлении связи с ними.

"Со своей стороны, мы предлагаем вам полное содействие всеукраинской сети нашей организации в поиске, предоставлении информации и возможности связи с теми военнослужащими, чья личность была установлена после пленения, ранения, а также помощи для отправки останков погибших для достойного захоронения на их родине ”, – подчеркнули матери в своем обращении.

"Матери мобилизованных" также добавили, что тесно сотрудничают с уполномоченной Верховной Радой Украины по правам человека Людмилой Денисовой и в случае необходимости смогут привлечь к поиску пропавших без вести солдат все региональные отделения омбудсмена.

"Мы, матери украинских солдат, обращаемся к вам, матерям российских солдат с мольбой – давайте вместе сделаем все, чтобы остановить эту войну и прекратить жестокое и бессмысленное кровопролитие, которое уносит жизни и калечит наших и ваших детей. Поверьте – это в ваших силах! ", – говорится в обращении. Это обращение уже поддержала украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Общественная организация также обнародовала контактные телефоны и сайт, где можно узнать о взятых в плен или убитых в боях россиянах.

Телефон горячей линии для отправки запросов: +38 093 395 45 57.

Официальный правительственный сайт Министерства внутренних дел Украины для получения информации о пленных или погибших российских военных: 200rf.com.

Контакты для связи с прессой: +38 098 15 89 322.

ОО "Матери мобилизованных" была создана в 2014 году, когда на Востоке Украины начались боевые действия. С тех пор ОО объединила усилия украинских матерей для помощи как оказавшимся на фронте украинским мужчинам, так и женщинам, оставшимся наедине со своими жизненными заботами, малолетними детьми.

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