Как объяснил глава украинской делегации Давид Арахамия, в Стамбуле еще остались нерешенные вопросы.

Важно Гарантии безопасности: нападение на Украину не будет равняться нападению на всех подписантов договора

В частности, по словам Арахамии, 30 марта запланированы встречи с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

После этого, сегодня же представители нашей делегации вернутся в Украину,

– сказал он.

В турецком Стамбуле 29 марта состоялись переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украины в обмен на нейтральный статус. Глава фракции "Слуги народа" Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5 статье устава НАТО.

Какие государства могут стать гарантами Украины

Великобритания;

Китай;

США;

Франция;

Германия;

Израиль;

Канада;

Италия;

Польша;

Турция.

Эта система будет похожа на НАТО, но еще более жесткая: гаранты безопасности в случае агрессии будут вынуждены оказать помощь не позднее, чем через 3 дня (именно столько будут продолжаться консультации, у НАТО такого временного ограничения нет).

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