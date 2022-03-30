Як пояснив очільник української делегації Давид Арахамія, у Стамбулі ще залишилися не розв'язані питання.
Важливо Гарантії безпеки: напад на Україну не прирівнюватиметься до нападу на всіх підписантів договору
Зокрема, за словами Арахамії, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.
Після цього, сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України,
– сказав він.
Додамо, що у турецькому Стамбулі 29 березня відбулися переговори України та Росії. Київ пропонує договір із гарантіями безпеки Україні в обмін на нейтральний статус. Глава фракції "Слуги народу" Арахамія заявив, що гарантії за силою повинні бути аналогічні 5-й статті статуту НАТО.
Які держави можуть стати гарантами України
- Велика Британія;
- Китай;
- США;
- Франція;
- Німеччина;
- Ізраїль;
- Канада;
- Італія;
- Польща;
- Туреччина.
Ця система буде схожою до НАТО, але ще жорсткішою: гаранти безпеки у випадку агресії будуть змушені надати допомогу не пізніше, ніж через 3 дні (саме стільки триватимуть консультації, у НАТО такого часового обмеження немає).
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