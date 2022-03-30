Як пояснив очільник української делегації Давид Арахамія, у Стамбулі ще залишилися не розв'язані питання.

Важливо Гарантії безпеки: напад на Україну не прирівнюватиметься до нападу на всіх підписантів договору

Зокрема, за словами Арахамії, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері.

Після цього, сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України,

– сказав він.

Додамо, що у турецькому Стамбулі 29 березня відбулися переговори України та Росії. Київ пропонує договір із гарантіями безпеки Україні в обмін на нейтральний статус. Глава фракції "Слуги народу" Арахамія заявив, що гарантії за силою повинні бути аналогічні 5-й статті статуту НАТО.

Які держави можуть стати гарантами України

Велика Британія;

Китай;

США;

Франція;

Німеччина;

Ізраїль;

Канада;

Італія;

Польща;

Туреччина.

Ця система буде схожою до НАТО, але ще жорсткішою: гаранти безпеки у випадку агресії будуть змушені надати допомогу не пізніше, ніж через 3 дні (саме стільки триватимуть консультації, у НАТО такого часового обмеження немає).

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