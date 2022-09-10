Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее он рассказывал, почему запуск российского "Кинжала" почти невозможно увидеть.

Важно В Украине создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире

Украинская ПВО сделана из всего, что было

Игнат отметил, что на самом деле украинская система ПВО сделана из того, что было. У украинцев – "золотые руки", и у защитников украинского неба тоже.

Они то американские ракеты HARM адаптируют к украинским истребителям, то создадут систему ПВО из того, что есть,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил: уникальность состоит в том, что комплексы 70-х годов эффективно противостоят крылатым высокотехнологичным ракетам с элементами системы стелс 2015 года выпуска и более новым. Система ПВО создана из всех сил обороны.

"Люди в каждых боевых подразделениях, начиная с нацгвардии, заканчивая сухопутными войсками, научились применению ПЗРК – и советских, и тех, что нам предоставили партнеры", – подчеркнул Игнат.

Враг не может залетать вглубь страны

Представитель командования Воздушных сил ВСУ сообщил, что благодаря этому враг уже 4 месяца не может залетать вглубь страны. Украинские защитники неба контролируют и нижний, и верхний эшелоны.

Враг понял, что ничего не даст ни к земле прижиматься, ни высоко летать,

– подчеркнул он.

Игнат продолжил: единственное, что остается – это ракетный терроризм от оккупантов. Однако и здесь есть сдвиги. ВСУ ожидает современных средств ПВО.

"Это норвежские системы NASAMS, немецкие IRIS-T. Тогда мы сделаем нашу ПВО еще более уникальной и многогранной", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты используют авиацию только на линии столкновения

По его словам, оккупанты нарушают воздушное пространство Украины только на линии столкновения. Там они используют свои вертолеты и ударные бомбардировочные штурмовики. Наши самолеты тоже воюют в этой зоне. Мы эффективно противостоим вражеской авиации. Впрочем, к сожалению, и сами иногда несем потери.

Надеемся, мы доведем оккупантов до того состояния, что они откажутся от действий в нашем небе и вообще на нашей земле,

– подытожил Игнат.

Игнат об уникальной системе ПВО: смотрите видео

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