Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше він розказував, чому запуск російського "Кинджала" майже неможливо побачити.

Важливо В Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі

Українська ППО зроблена з усього, що було

Ігнат зазначив, що насправді українська система ППО зроблена з того, що було. В українців – "золоті руки", і в захисників українського неба також.

Вони то американські ракети HARM адаптують до українських винищувачів, то створять систему ППО з того, що є,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав: унікальність полягає в тому, що комплекси 70-х років ефективно протистоять крилатим високотехнологічним ракетам з елементами системи стелс 2015 року випуску й новішим. Система ППО створена з усіх сил оборони.

"Люди в кожних бойових підрозділах, починаючи з нацгвардії, закінчуючи сухопутними військами, навчились застосування ПЗРК і радянських, і тих, що нам надали партнери", – наголосив Ігнат.

Ворог не може залітати вглиб країни

Речник командування Повітряних сил ЗСУ повідомив, що завдяки цьому ворог уже 4 місяці не може залітати вглиб країни. Українські захисники неба контролюють і нижній, і верхній ешелони.

Ворог зрозумів, що нічого не дасть ні до землі притискатись, ні високо літати,

– підкреслив він.

Ігнат продовжив: єдине, що залишається – це ракетний тероризм від окупантів. Однак і тут є зрушення. ЗСУ чекає сучасних засобів ППО.

"Це норвезькі системи NASAMS, німецькі IRIS-T. Тоді ми зробимо нашу ППО ще унікальнішою і багатогранною", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти використовують авіацію лише на лінії зіткнення

За його словами, окупанти порушують повітряний простір України лише на лінії зіткнення. Там вони використовують свої гелікоптери й ударні бомбардувальні штурмовики. Наші літаки також воюють у цій зоні. Ми ефективно протистоїмо ворожій авіації. Утім, на жаль, і самі інколи зазнаємо втрат.

Сподіваємось, ми доведемо окупантів до того стану, що вони відмовляться від дій у нашому небі й узагалі на нашій землі,

– підсумував Ігнат.

Ігнат про унікальну систему ППО: дивіться відео

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