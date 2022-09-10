Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше він розказував, чому запуск російського "Кинджала" майже неможливо побачити.
Важливо В Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі
Українська ППО зроблена з усього, що було
Ігнат зазначив, що насправді українська система ППО зроблена з того, що було. В українців – "золоті руки", і в захисників українського неба також.
Вони то американські ракети HARM адаптують до українських винищувачів, то створять систему ППО з того, що є,
– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Він додав: унікальність полягає в тому, що комплекси 70-х років ефективно протистоять крилатим високотехнологічним ракетам з елементами системи стелс 2015 року випуску й новішим. Система ППО створена з усіх сил оборони.
"Люди в кожних бойових підрозділах, починаючи з нацгвардії, закінчуючи сухопутними військами, навчились застосування ПЗРК і радянських, і тих, що нам надали партнери", – наголосив Ігнат.
Ворог не може залітати вглиб країни
Речник командування Повітряних сил ЗСУ повідомив, що завдяки цьому ворог уже 4 місяці не може залітати вглиб країни. Українські захисники неба контролюють і нижній, і верхній ешелони.
Ворог зрозумів, що нічого не дасть ні до землі притискатись, ні високо літати,
– підкреслив він.
Ігнат продовжив: єдине, що залишається – це ракетний тероризм від окупантів. Однак і тут є зрушення. ЗСУ чекає сучасних засобів ППО.
"Це норвезькі системи NASAMS, німецькі IRIS-T. Тоді ми зробимо нашу ППО ще унікальнішою і багатогранною", – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти використовують авіацію лише на лінії зіткнення
За його словами, окупанти порушують повітряний простір України лише на лінії зіткнення. Там вони використовують свої гелікоптери й ударні бомбардувальні штурмовики. Наші літаки також воюють у цій зоні. Ми ефективно протистоїмо ворожій авіації. Утім, на жаль, і самі інколи зазнаємо втрат.
Сподіваємось, ми доведемо окупантів до того стану, що вони відмовляться від дій у нашому небі й узагалі на нашій землі,
– підсумував Ігнат.
Ігнат про унікальну систему ППО: дивіться відео
Повітряні сили ЗСУ: останні повідомлення
- Українські захисники ліквідували повітряні цілі противника на 157,5 мільйона доларів. Сталось це всього за 3 дні.
- Одним із типів озброєння, яким атакують наші міста, є комплекси С-300 й РСЗВ. Їх треба нищити протирадіолокаційними ракетами, артилерією, зокрема HIMARS.
- ППО в Дніпрі в ніч на 10 вересня збила крилату ракету окупантів. На території області було чутно щонайменше 2 вибухи.