При следующем обстреле показатель может быть 30 или 40%. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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От чего зависит результативность

Сбитые ракеты врага – это результат упорной и тяжелой работы. Игнат объяснил, что у военных уже есть приобретенный опыт. Совершенствуются мобильные огневые группы, увеличивается наличие и номенклатура западного вооружения.

Однако результативность зависит от того, что и куда запускают россияне, и есть ли там нужные средства.

Очень радоваться рано, мы получили мало помощи от Запада для работы против воздушных целей. К сожалению, чтобы защитить всю Украину, нам нужно еще много современных систем,

– подчеркнул Игнат.

Например, недавно на Юге за одну атаку прошли все запущенные 4 российские крылатые ракеты, а в ночь на 9 мая ПВО смогло сбить все 8.

Обратите внимание! За две волны обстрела Украины ночью 9 мая российские оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. Однако украинская ПВО сбила 23 из них.

Изнурение системы ПВО

Игнат отметил, что для насыщения ПВО Украины западными системами нужны годы. Основой остаются советские системы С-300 и "Бук" М1. По словам спикера, мы очень медленно заменяем старую советскую на западную технику.