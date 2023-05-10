Під час наступного обстрілу показник може бути 30 чи 40%. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Від чого залежить результативність

Збиті ракети ворога – це результат наполегливої і важкої роботи. Ігнат пояснив, що у військових вже є набутий досвід. Також вдосконалюються мобільні вогневі групи, збільшується наявність та номенклатура західного озброєння.

Однак результативність залежить від того, що і куди запускають росіяни, і чи є там потрібні засоби.

Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем,

– наголосив Ігнат.

Наприклад, нещодавно на Півдні за одну атаку пройшли усі запущені 4 російські крилаті ракети, а у ніч на 9 травня ППО змогла збити усі 8.

Зверніть увагу! За дві хвилі обстрілу України вночі 9 травня російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. Однак українська ППО збила 23 з них.

Виснаження системи ППО

Ігнат зазначив, для насичення ППО України західними системами потрібні роки. Наразі основою залишаються радянські системи С-300 та "Бук" М1. За словами речника, ми дуже повільно замінюємо стару радянську на західну техніку.