Украина испытает новый европейский ЗРК: летчик-инструктор сказал, чем он может удивить Россию
- В 2026 году Украина получит обновленный ЗРК SAMP/T NG, который способен перехватывать баллистические ракеты.
- Сейчас Украина может перехватывать баллистику только с помощью ЗРК Patriot.
В 2026 году Украина получит обновленный ЗРК SAMP/T NG, который должен перехватывать баллистические ракеты. Это очень позитивная новость. Особенно на фоне ситуации с ЗРК Patriot.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сейчас только американские ЗРК Patriot могут перехватывать баллистические ракеты. Украина имела на вооружении и европейский ЗРК SAMP/T, но он оказался неэффективным против такого оружия. Поэтому его дорабатывали.
Как перехватывают баллистические ракеты?
По словам Свитана, если упрощенно говорить, то фактически любая ракета могла бы работать против баллистической ракеты. Но есть много вопросов к наведению. Не все зенитные ракетные комплексы могут вычислить траекторию полета баллистики.
Есть разные подходы к уничтожению вражеских воздушных целей. Противоракета может подлететь к цели и осуществить радиоподрыв в точке встречи, после чего "облако" элементов поражает ракету. В PAC-3 к ЗРК Patriot применяют другой подход. Она фактически врезается во вражескую ракеты, уничтожая ее с помощью кинетической энергии.
Старые комплексы SAMP/T тоже могли перехватывать баллистику, но неэффективно. Сейчас французы доработали свои системы. Их будут испытывать в полевых условиях в Украине, чтобы довести до серийного производства. Это замечательный подход,
– сказал Свитан.
Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что ЗРК SAMP/T, который считали аналогом Patriot, имеет проблемы с перехватом баллистических ракет. Причина заключалась в программном обеспечении и недостаточном количестве необходимых ракет Aster 30.
ПВО для Украины
- СМИ неоднократно говорили, что из-за конфликта на Ближнем Востоке может произойти дефицит ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Именно с помощью этого ЗРК Украина сбивает российские баллистические ракеты.
- Президент Владимир Зеленский признал, что такие риски существуют. Дефицит средств для противовоздушной обороны может возникнуть из-за войны в Иране.
- Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, способна ли Украина изготовить собственные ракеты для ПВО. Перспектива уже не является чисто теоретической, но есть несколько важных моментов.