Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк в интервью греческому изданию Iefimerida. Он отметил, что украинская разведка имеет контакты с разными информаторами со стороны России.

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Окружение Путина не поддерживает войну в Украине

Интересно, что среди этих лиц есть представители высших эшелонов Кремля. Он отметил, что Украина смогла найти механизмы сотрудничества с близкими к Путину людьми.

Это люди вне всякого подозрения, известные как поклонники "великой России". В окружении Путина достаточно много людей, которые не поддерживают его политику по отношению к Украине. Короче говоря, он против этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну,

– сказал Черняк.

Что говорят информаторы о планах Путина

По словам Черняка, большинство информаторов сотрудничают с Украиной для своей выгоды и отстаивают личный интерес.

"Кто-то – чтобы спасти ему жизнь, кто-то – потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", – объяснил представитель ГУР.

Черняк убежден, что информаторы могут свергнуть режим Путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы к этому.

В конце он подчеркнул, что "если Путин потеряет власть, то они его уничтожат".

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