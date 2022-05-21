Историю девушки рассказали в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Объяснили, почему она получила именно такой позывной.

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"Украинская Джейн – не фанатка американского фильма о солдате Джейн. Такой позывной ей присвоили коллеги. Потому что женщин на боевых должностях в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии – единицы. Не из-за дискриминации – не каждый желающий прошел физические и военные испытания", – написали в казне.

История защитницы Джейн: смотрите видео

Командир отделения

Джейн пришла на войну из-за террора и разрухи "русского мира" не 24 февраля, а 8 лет назад. Она пыталась в тылу помогать украинскому войску, но потом сама начала готовиться к службе. В настоящее время девушка командует отделением на фронте.

Мои ребята молодцы. Работали очень хорошо. Никто не покидал позиций,

– подчеркнула Джейн.

Было легко найти кадыровцев

Во время начала масштабной войны Джейн обороняла Северодонецк и Рубежное. Военная со своим отделением находилась под обстрелами артиллерии врага и града. Рассказывает, что были прямые контакты с оккупантами, когда расстояние между ними было в 20 метров.

Джейн отметила, что россияне наступали достаточно бездумно. В частности, не все имели экипировку, а только каски и лопаты. Захватчики под выстрелами своей артиллерии забегали во дворы и сразу начинали копать шансы.

"А вот такие группы, которые работали серьезно, заходили и делали все, что им нужно, и шли. Были кадыровцы. Каждый их выстрел сопровождали криками об Аллахе. Это очень играло на руку, потому что мы слышали, когда они будут работать, - вспомнила защитница. .

Почему Джейн на войне

Мотивация Джейн высока – она не хочет, чтобы ее сын жил в мире ужаса и террора, который несет "русский мир". Теперь ее муж также выполняет задание на другом участке "нуля".

"Мы с мужем вместе уже 6 лет. На одних позициях не столы, но очень рядом. Я не хочу, чтобы мой ребенок находился в том, что происходит здесь. Этот "русский мир" и что он несет, поэтому мотивации у меня больше чем достаточно", – добавила Джейн.

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