Історію дівчини розповіли у Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Пояснили, чому вона отримала саме такий позивний.

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"Українська Джейн – не фанатка американського фільму про солдата Джейн. Такий позивний їй присвоїли колеги. Бо жінок на бойових посадах в бригаді швидкого реагування Нацгвардії – одиниці. Не через дискримінацію – не кожна охоча пройшла фізичні й військові випробування", – написали у страткомі.

Історія захисниці Джейн: дивіться відео

Командирка відділення

Джейн прийшла на війну через терор і розруху "руского міра" не 24 лютого, а 8 років тому. Вона намагалася у тилу допомагати українському війську, але згодом сама почала готуватися до служби. Наразі дівчина командує відділенням на фронті.

Мої хлопці молодці. Працювали дуже добре. Ніхто не покидав позицій,

– наголосила Джейн.

Було легко знайти кадировців

Під час початку масштабної війни Джейн обороняла Сєвєродонецьк та Рубіжне. Військова зі своїм відділенням перебували під обстрілами артилерії ворога й градів. Розповідає, що були прямі контакти з окупантами, коли відстань між ними була у 20 метрів.

Джейн зазначила, що росіяни наступали досить бездумно. Зокрема, не всі мали екіпірування, а лише каски й лопати. Загарбники під пострілами своєї артилерії забігали у двори й одразу починали копати шанці.

"А от такі групи, які працювали серйозно, заходили й робили все, що їм треба, і йшли. Були кадировці. Кожен їхній постріл супроводжували криками про Аллаха. Це дуже грало на руку, бо ми чули, коли вони працюватимуть, – пригадала захисниця.

Чому Джейн на війні

Мотивація Джейн є високою – вона не хоче, щоб її син жив у світі жаху і терору, який несе "рускій мір". Наразі її чоловік також виконує завдання на іншій ділянці "нуля".

"Ми з чоловіком разом вже 6 років. На одних позиціях не столи, але дуже поряд. Я не хочу, щоб моя дитина знаходилася в тому, що відбувається тут. Оцей "рускій мір" і що він несе, тому мотивації у мене більш ніж достатньо", – додала Джейн.

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