Соответствующую информацию Сергей Данилов рассказал в своей колонке. Также он объяснил, что неотвратимость Великой Войны можно похоронить, похоронив режим российского диктатора.

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Что думает Данилов о Великой Войне

Алексей Данилов рассказал, что именно при полном молчании и бездействии правительств Европы в 30-х годах накачал "мышцы" режим Гитлера.

Более того, в 20 – 21 веке Запад допустил так называемую реинкарнацию авторитарного режима Владимира Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:

говорится не только об Украине;

говорится об опасности рождения нового античеловеческого и антигуманистического образования, химеры соединения нацизма с коммунобольшевизмом;

говорится о режиме, амбиции которого глобальные, а не региональные, как бы кому-то это не хотелось.

Украинская война за Независимость может стать только прологом к Великой Войне, если человечество действительно ничему не научилось и гибель миллионов была напрасной,

– заявил Данилов.

Данилов уточнил, что именно нужно запомнить миру

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что история должна научить:

не идти на компромисс с диктатором, ведь это отложенная проблема, которая вернется максимально усложненной;

не соглашаться на уступки диктатору, ведь они обернутся проигрышем и самой дорогой из возможных цен;

не бояться бросающих диктатуры вызовов. Ведь они питаются страхом и трусостью;

не брать деньги от диктатора, потому что они никому и никогда не принесли добра.

И самое главное: не останавливаться на полпути, если вступили в борьбу, не соглашайтесь на полумеры и на полрешения, идите до конца, только полное уничтожение, хирургическое удаление опухоли гарантирует отсутствие рецидивов,

– призвал Данилов.

Он также сказал, что победить мало, нужно "лечение" общества и государства: дерашисация, осознание и принятие коллективной вины, национальное покаяние, изучение, закрепление и постоянное повторение пройденных уроков.

Более того, секретарь СНБО уточнил, что второй этап ликвидации России начался 24 февраля 2022 года и в наших силах начать третий завершающий этап – деконструкцию российской псевдофедерации.

"Лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, это депутинизация, денуклеаризация и демилитаризация России, демонтаж ее псевдофедерального образования, формирование независимых республик – Татарстана, Ичкерии, Сибири, Дальнего Востока, Юга и Севера России", – заявил Данилов.

Важные предварительные заявления чиновников о войне