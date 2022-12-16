Відповідну інформацію Сергій Данілов розповів у своїй колонці. Також він пояснив, що невідворотність Великої Війни можна поховати, поховавши режим російського диктатора.
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Що думає Данілов про Велику Війну
Олексій Данілов розповів, що саме за повної мовчанки та бездіяльності урядів Європи в 30-х роках накачав "м'язи" режим Гітлера.
Ба більше, у 20 – 21 столітті Захід допустив так звану реінкарнацію авторитарного режиму Владіміра Путіна.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що:
- наразі мовиться не тільки про Україну;
- мовиться про небезпеку народження нового антилюдського та антигуманістичного утворення, химери злуки нацизму з комунобільшовизмом;
- мовиться про режим, амбіції якого глобальні, а не регіональні, як би це комусь не хотілось.
Українська війна за Незалежність може стати тільки прологом до Великої Війни, якщо людство дійсно нічому не навчилось і загибель мільйонів була марною,
– заявив Данілов.
Данілов уточнив, що саме треба запам'ятати світу
Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що історія мала б навчити:
- не йти на компроміс із диктатором, адже це відкладена проблема, що повернеться максимально ускладненою;
- не погоджуватися на поступки диктаторові, адже вони обернуться програшем та найдорожчою з можливих цін;
- не боятись викликів, які кидають диктатури. Адже вони живляться страхом і боягузтвом;
- не брати гроші від диктатора, бо вони нікому і ніколи не принесли добра.
І найголовніше: не зупинятися на півдорозі, якщо вступили в боротьбу, не погоджуйтесь на півміри та на піврішення, йдіть до кінця, тільки повне знищення, хірургічне видалення пухлини гарантує відсутність рецидивів,
– закликав Данілов.
Він також сказав, що перемогти замало, потрібне "лікування" суспільства і держави: дерашисація, усвідомлення і прийняття колективної вини, національне покаяння, вивчення, закріплення і постійне повторення пройдених уроків.
Ба більше, секретар РНБО уточнив, що другий етап ліквідації Росії почався 24 лютого 2022 року і в наших силах розпочати третій завершальний етап – деконструкцію російської псевдофедерації.
"Найкраща гарантія безпеки для України та світу, це депутінізація, денуклеарізація і демілітаризація Росії, демонтаж її псевдофедерального утворення, формування незалежних республік – Татарстану, Ічкерії, Сибіру, Далекого Сходу, Півдня та Півночі Росії", – заявив Данілов.
Важливі попередні заяви посадовців про війну
- 15 грудня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Росії з'явилася петиція про те, що потрібно закінчувати "спеціальну військову операцію" в Україні. Вона набрала понад 25 тисяч громадян.
- Проте Подоляк пригадав, що в Росії немає демократії, тож війна буде тривати до того часу, поки Кремль не програє.
- Окрім того, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон пояснював, що війна в Україні може завершитись тільки поразкою Владіміра Путіна. За даними колишнього посадовця, для цього треба, щоб "завіса якомога швидше опустилася над авантюрою Путіна".