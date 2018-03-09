Украинская армия понесла невосполнимую потерю на Донбассе
За прошедшие сутки, 8 марта, в зоне боевых действий на Донбассе от вражеского огня погиб украинский военный.
В общем же прошедшие сутки оккупанты провели три обстрелы, сообщили военные в в Facebook.
На луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского.
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На донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.
Источник: 24 Канал
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