Украинская армия понесла невосполнимую потерю на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 марта, в зоне боевых действий на Донбассе от вражеского огня погиб украинский военный.

В общем же прошедшие сутки оккупанты провели три обстрелы, сообщили военные в в Facebook.

На луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского.

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На донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.