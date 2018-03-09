Українська армія зазнала непоправної втрати на Донбасі

Минулої доби, 8 березня, у зоні бойових дій на Донбасі від ворожого вогню загинув український військовий.

Загалом ж минулої доби окупанти здійснили три обстріли, сповістили військові у у Facebook.

На луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.

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На донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів.