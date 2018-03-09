Українська армія зазнала непоправної втрати на Донбасі
Минулої доби, 8 березня, у зоні бойових дій на Донбасі від ворожого вогню загинув український військовий.
Загалом ж минулої доби окупанти здійснили три обстріли, сповістили військові у у Facebook.
На луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.
Читайте також: Як турбується про армію президент та його друзі
На донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00
Коментарі