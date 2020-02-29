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      Украинская делегация во главе с Бородянским поздравила Варфоломея с юбилеем: фото

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      Вселенскому патриарху Варфоломею исполнилось 80 лет. По этому случаю украинская делегация во главе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским отправилась в Стамбул, чтобы передать священнослужителю поздравления от президента Зеленского.

      Дело в том, что по случаю юбилея Варфоломея в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле 29 февраля состоялось богослужение. Поздравить в этот день патриарха со стороны Украины, кроме Бородянского, приехали также заместитель главы МИД Василий Боднар и председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом политики пишут в своих соцсетях.

      К теме: Глава УГКЦ Святослав встретился с Папой Франциском и сделал ему символический подарок: фото

      В частности, они передали патриарху Варфоломею письмо от имени президента Владимира Зеленского.

      Ваша Всесвятость! От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея. С большой благодарностью хочу отметить Ваш неоценимый вклад в глобальную защиту мира, достоинства, свободы и жизни,
      – говорится в поздравлении главы государства.

      В свою очередь, фото визита украинской делегации в Стамбул обнародовал Укринформ.

      Украинская делегация поздравила Варфоломея с днем рождения / Укринформ

      Заметим, что патриарх Варфоломей сыграл важную роль для становления украинской церкви. В январе 2019 года он передал Православной церкви Украины Томос об автокефалии.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: МИД Украины Александр Ткаченко Владимир Бородянский Православная церковь Украины Новости Турции Религия Новости Украины
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