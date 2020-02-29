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      Українська делегація на чолі з Бородянським привітала Варфоломія з ювілеєм: фото

      -
      Патріарх Варфоломій / Укрінформ

      Вселенському патріарху Варфоломію виповнилося 80 років. З цієї нагоди українська делегація на чолі з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським вирушила у Стамбул, аби передати священнослужителю вітання від президента Зеленського.

      Річ у тім, що з нагоди ювілею Варфоломія у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату у Стамбулі 29 лютого відбулося богослужіння. Привітати у цей день патріарха з боку України, окрім Бородянського, приїхали також заступник глави МЗС Василь Боднар та голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про це політики пишуть у своїх соцмережах.

      До теми: Глава УГКЦ Святослав зустрівся із Папою Франциском і зробив йому символічний подарунок: фото

      Зокрема, вони передали патріарху Варфоломію лист від імені президента Володимира Зеленського.

      Ваша Всесвятосте! Від імені українського народу та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди Вашого ювілею. З великою вдячністю хочу відзначити Ваш неоціненний внесок у глобальний захист миру, гідності, свободи та життя,
      – мовиться у вітанні глави держави.

      Своєю чергою, фото візиту української делегації у Стамбул оприлюднив Укрінформ.

      Українська делегація привітала Варфоломія з днем народження/ Укрінформ

      Зауважимо, що патріарх Варфоломій відіграв важливу роль для становлення української церкви. У січні 2019 року він передав Православній церкву України Томос про автокефалію.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МЗС України Олександр Ткаченко Володимир Бородянський Православна церква України Новини Туреччини Релігія Новини України
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