Українська делегація на чолі з Бородянським привітала Варфоломія з ювілеєм: фото

Вселенському патріарху Варфоломію виповнилося 80 років. З цієї нагоди українська делегація на чолі з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським вирушила у Стамбул, аби передати священнослужителю вітання від президента Зеленського.

Річ у тім, що з нагоди ювілею Варфоломія у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату у Стамбулі 29 лютого відбулося богослужіння. Привітати у цей день патріарха з боку України, окрім Бородянського, приїхали також заступник глави МЗС Василь Боднар та голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про це політики пишуть у своїх соцмережах.

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Зокрема, вони передали патріарху Варфоломію лист від імені президента Володимира Зеленського.

Ваша Всесвятосте! Від імені українського народу та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди Вашого ювілею. З великою вдячністю хочу відзначити Ваш неоціненний внесок у глобальний захист миру, гідності, свободи та життя,

– мовиться у вітанні глави держави.

Своєю чергою, фото візиту української делегації у Стамбул оприлюднив Укрінформ.

Українська делегація привітала Варфоломія з днем народження/ Укрінформ

Зауважимо, що патріарх Варфоломій відіграв важливу роль для становлення української церкви. У січні 2019 року він передав Православній церкву України Томос про автокефалію.