Глава УГКЦ Святослав зустрівся із Папою Франциском і зробив йому символічний подарунок: фото

Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані главу Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука). Глава УГКЦ подарував Папі ікону, написану на дошці від ящика для набоїв.

Зустріч відбулася вранці 29 лютого у "Будинку святої Марти", незважаючи на легке нездужання понтифіка. Водночас, через погане самопочуття Папа скасував ряд інших аудієнцій, призначених на суботу. Про це повідомляє Vatican news.

До слова: Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами: фото

Даруючи ікону Папі, глава УГКЦ наголосив, шо вона є "голосом болю України та молитвою за справедливий мир".



Ікона, подарована лідером УГКЦ Папі Римському / Фото УГКЦ

Святійший Отець запевнив Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї.

Не тимчасові перемир'я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир,

— сказав на завершення Папа Франциск.



Зустріч Папи Римського і глави УГКЦ / Фото vaticannews.va

Увага! В Італії триває масштабний спалах коронавірусу COVID-19. Наразі підтверджені 655 випадків захворювання, серед них – 17 летальних випадків.

Видання Associated Press повідомляє, що понтифік протягом трьох останніх днів, через нездужання, скасовує офіційні заходи та аудієнції. У Ватикані не пояснюють, якого саме характеру нездужання у 83-річного Папи Римського.

Зауважимо, що у Ватикані відмовилися відповідати на питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус.