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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Глава УГКЦ Святослав зустрівся із Папою Франциском і зробив йому символічний подарунок: фото

      - Читать новость на русском
      Папа Франциск зустрівся з главою УГКЦ Святославом / vaticannews.va

      Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані главу Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука). Глава УГКЦ подарував Папі ікону, написану на дошці від ящика для набоїв.

      Зустріч відбулася вранці 29 лютого у "Будинку святої Марти", незважаючи на легке нездужання понтифіка. Водночас, через погане самопочуття Папа скасував ряд інших аудієнцій, призначених на суботу. Про це повідомляє Vatican news.

      До слова: Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами: фото

      Даруючи ікону Папі, глава УГКЦ наголосив, шо вона є "голосом болю України та молитвою за справедливий мир".


      Ікона, подарована лідером УГКЦ Папі Римському / Фото УГКЦ

      Святійший Отець запевнив Святослава у своїй постійній увазі до подій в Україні та молитвах за справжній мир для неї.

      Не тимчасові перемир'я, але щире прагнення порозуміння та діалогу можуть принести їй мир,
      — сказав на завершення Папа Франциск.


      Зустріч Папи Римського і глави УГКЦ / Фото vaticannews.va

      Увага! В Італії триває масштабний спалах коронавірусу COVID-19. Наразі підтверджені 655 випадків захворювання, серед них – 17 летальних випадків.

      Видання Associated Press повідомляє, що понтифік протягом трьох останніх днів, через нездужання, скасовує офіційні заходи та аудієнції. У Ватикані не пояснюють, якого саме характеру нездужання у 83-річного Папи Римського.

      Зауважимо, що у Ватикані відмовилися відповідати на питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус.

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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Релігія Новини України Війна на Донбасі Святослав Шевчук Франциск Папа Римський Ватикан УГКЦ Новини політики
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