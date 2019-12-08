Украинская диаспора перед нормандской встречей предостерегла Макрона: фото с митинга

Представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в нормандском формате лидеров Украины, Франции, Германии и России. Люди предостерегли французского лидера: к миру любой ценой Украина не готова.

Участники акции вышли с плакатами, на которых писало "Россия – это террорист" и "Давите на Путина, а не на Украину". Об акции информирует Всемирный конгресс украинцев в фейсбук. Смотрите также: Папа Римский помолился за успех нормандской встречи: видео Главная цель мероприятия – предостеречь французского президента Эммануэля Макрона перед переговорами 9 декабря. Митингующие говорят, французский лидер должен понять: мир любой ценой невозможен.

Митинг украинцев в Париже/ фото из соцсетей Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции. Что известно о встрече в нормандском формате: Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.