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      Украинская диаспора перед нормандской встречей предостерегла Макрона: фото с митинга

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      Митинг в Париже / Фото из соцсетей

      Представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в нормандском формате лидеров Украины, Франции, Германии и России. Люди предостерегли французского лидера: к миру любой ценой Украина не готова.

      Участники акции вышли с плакатами, на которых писало "Россия – это террорист" и "Давите на Путина, а не на Украину". Об акции информирует Всемирный конгресс украинцев в фейсбук.

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      Главная цель мероприятия – предостеречь французского президента Эммануэля Макрона перед переговорами 9 декабря. Митингующие говорят, французский лидер должен понять: мир любой ценой невозможен.


      Митинг украинцев в Париже/ фото из соцсетей

      Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Франции Новости политики Эммануэль Макрон Нормандская встреча 2019 Нормандский формат
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