Украинская диаспора перед нормандской встречей предостерегла Макрона: фото с митинга
Представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в нормандском формате лидеров Украины, Франции, Германии и России. Люди предостерегли французского лидера: к миру любой ценой Украина не готова.
Участники акции вышли с плакатами, на которых писало "Россия – это террорист" и "Давите на Путина, а не на Украину". Об акции информирует Всемирный конгресс украинцев в фейсбук.
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Главная цель мероприятия – предостеречь французского президента Эммануэля Макрона перед переговорами 9 декабря. Митингующие говорят, французский лидер должен понять: мир любой ценой невозможен.
Митинг украинцев в Париже/ фото из соцсетей
Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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