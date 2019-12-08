Українська діаспора перед нормандською зустріччю застерегла Макрона: фото з мітингу

Представники української діаспори вийшла на мітинг в Парижі напередодні зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Люди застерегли французького лідера: до миру будь-якою ціною Україна не готова.

Учасники акції вийшли із плакати, на яких писало "Росія – це терорист" та "Тисніть на Путіна, а не на Україну". Про акцію інформує Світовий конгрес українців у фейсбук. Дивіться також: Папа Римський помолився за успіх нормандської зустрічі: відео Головна мета заходу – застерегти французького президента Еммануеля Макрона перед переговорами 9 грудня. Мітингарі кажуть, французький лідер повинен зрозуміти: мир будь-якою ціною неможливий.

Мітинг українців у Парижі/ фото з соцмереж Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців та українська громада Франції. Що відомо про зустріч у нормандському форматі: Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.

У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.