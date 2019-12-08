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      Українська діаспора перед нормандською зустріччю застерегла Макрона: фото з мітингу

      2016 Читать новость на русском
      Мітинг у Парижі / фото із соцмереж

      Представники української діаспори вийшла на мітинг в Парижі напередодні зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Люди застерегли французького лідера: до миру будь-якою ціною Україна не готова.

      Учасники акції вийшли із плакати, на яких писало "Росія – це терорист" та "Тисніть на Путіна, а не на Україну". Про акцію інформує Світовий конгрес українців у фейсбук.

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      Головна мета заходу – застерегти французького президента Еммануеля Макрона перед переговорами 9 грудня. Мітингарі кажуть, французький лідер повинен зрозуміти: мир будь-якою ціною неможливий.


      Мітинг українців у Парижі/ фото з соцмереж

      Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців та українська громада Франції.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Франції Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Еммануель Макрон
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