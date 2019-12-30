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      Украинская художница поразила представителей НАТО произведениями о войне: фото и видео

      Фактор безопасности 75 Читати новину українською

      Уникальная выставка украинской художницы Олеси Драшкабы открылась в креативном пространстве от Центра информации и документации НАТО в Киеве. Произведения, выполненные в редкой технике, рассказывают о войне и мирной жизни в Украине, о Майдане и украинской идентичности в целом.

      В Центре информации и документации НАТО в Киеве уже болmiе года действует креативное пространство, где украинские художники демонстрируют свои работы. Искусство, по словам представителей НАТО, стало одним из способов не только знакомства с украинской культурой, а донесения до международного сообщества важной информации о событиях, которые происходят в Украине.

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      На днях в креативном пространстве открылась очередная выставка "Чернозем" украинской художницы Олеси Драшкабы.

      Тематика картин

      На выставке представлены:

      • фольклорные мотивы и ностальгические зарисовки;
      • дерево жизни, мифические птицы и бескрайние поля – образы украинского народного мышления;
      • черно-белые графические рисунки, кое-где дополненные цветом.

      Автор утверждает: название для экспозиции выбрала неслучайно. Чернозем – символ украинской национальной памяти, борьбы, трагедий, стремлений и возрождения народа.

      Для меня это все-таки наша земля, наш род. Я их рисовала у себя дома, в Ужгороде. И для меня это такой момент, где я всегда чувствую соединенность поколений,
      – рассказала Олеся Драшкаба.

      В экспозиции представлены несколько десятков работ. Их художница собирала на протяжении шести лет. Рисунки на фольклорную тематику перекликаются с рефлексией на современные события в Украине.

      Выставка работ Олеси Драшкабы

      По словам художницы, военные действия на территории Украины заставили ее глубже понять историю, культуру, связи с семьей, землей и Родиной.

      "Здесь есть и о войне, и о мире, и о Майдане, и о семье. То есть они объединены. Поскольку НАТО – это также история о мире, и о семье, и о безопасности", – пояснила художница.

      олеся драшкар
      Художница Олеся Драшкаба

      Среди картин – полотна с изображением человеческих глаз в толпе. Эти произведения – часть другой выставки художницы под названием "Радикализация". Картины – отклик на события Майдана и военных действий на Востоке Украины.

      Изображение человеческих глаз в произведениях художницы

      Особая художественная техника

      Все картины, представленные в экспозиции, выполнены в редкой технике – монотипии. Художник наносит изображение на поверхность, которая не впитывает краску – преимущественно стекло. Затем, с помощью станка, делает оттиск на бумаге. Таким образом удается воспроизвести тончайшие линии и пятна.

      Особенности техники

      Что думают представители НАТО

      По словам советника по вопросам политики безопасности офиса связи НАТО, такие картины могут многое рассказать о различных взглядах и мнениях украинцев с начала войны.

      Я удивлен, насколько мощным должно быть воображение у человека, который создал такие картины. Они очень интересны и с точки зрения безопасности. Я слушал автора и пытался понять, как она развивалась на протяжении этих лет и как она описывала события в Украине с начала войны. Наблюдая за украинским обществом, она поняла разные взгляды и мнения украинцев о жизни,
      – прокомментировал выставку советник по вопросам политики безопасности офиса связи НАТО Томаш Стрихаж.

      виставка нато
      Томаш Стрихаж

      Организаторы

      Организовал экспозицию Центр информации и документации НАТО. Уже два года в стенах учреждения действует креативное пространство. Он предоставляет возможность всем желающим ознакомиться с творчеством украинских художников.

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      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Исскусство Фактор безопасности
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