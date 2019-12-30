Украинская художница поразила представителей НАТО произведениями о войне: фото и видео

Уникальная выставка украинской художницы Олеси Драшкабы открылась в креативном пространстве от Центра информации и документации НАТО в Киеве. Произведения, выполненные в редкой технике, рассказывают о войне и мирной жизни в Украине, о Майдане и украинской идентичности в целом.

В Центре информации и документации НАТО в Киеве уже болmiе года действует креативное пространство, где украинские художники демонстрируют свои работы. Искусство, по словам представителей НАТО, стало одним из способов не только знакомства с украинской культурой, а донесения до международного сообщества важной информации о событиях, которые происходят в Украине.

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На днях в креативном пространстве открылась очередная выставка "Чернозем" украинской художницы Олеси Драшкабы.

Тематика картин

На выставке представлены:

фольклорные мотивы и ностальгические зарисовки;

дерево жизни, мифические птицы и бескрайние поля – образы украинского народного мышления;

черно-белые графические рисунки, кое-где дополненные цветом.

Автор утверждает: название для экспозиции выбрала неслучайно. Чернозем – символ украинской национальной памяти, борьбы, трагедий, стремлений и возрождения народа.

Для меня это все-таки наша земля, наш род. Я их рисовала у себя дома, в Ужгороде. И для меня это такой момент, где я всегда чувствую соединенность поколений,

– рассказала Олеся Драшкаба.

В экспозиции представлены несколько десятков работ. Их художница собирала на протяжении шести лет. Рисунки на фольклорную тематику перекликаются с рефлексией на современные события в Украине.

Выставка работ Олеси Драшкабы

По словам художницы, военные действия на территории Украины заставили ее глубже понять историю, культуру, связи с семьей, землей и Родиной.

"Здесь есть и о войне, и о мире, и о Майдане, и о семье. То есть они объединены. Поскольку НАТО – это также история о мире, и о семье, и о безопасности", – пояснила художница.



Художница Олеся Драшкаба

Среди картин – полотна с изображением человеческих глаз в толпе. Эти произведения – часть другой выставки художницы под названием "Радикализация". Картины – отклик на события Майдана и военных действий на Востоке Украины.

Изображение человеческих глаз в произведениях художницы

Особая художественная техника

Все картины, представленные в экспозиции, выполнены в редкой технике – монотипии. Художник наносит изображение на поверхность, которая не впитывает краску – преимущественно стекло. Затем, с помощью станка, делает оттиск на бумаге. Таким образом удается воспроизвести тончайшие линии и пятна.

Особенности техники

Что думают представители НАТО

По словам советника по вопросам политики безопасности офиса связи НАТО, такие картины могут многое рассказать о различных взглядах и мнениях украинцев с начала войны.

Я удивлен, насколько мощным должно быть воображение у человека, который создал такие картины. Они очень интересны и с точки зрения безопасности. Я слушал автора и пытался понять, как она развивалась на протяжении этих лет и как она описывала события в Украине с начала войны. Наблюдая за украинским обществом, она поняла разные взгляды и мнения украинцев о жизни,

– прокомментировал выставку советник по вопросам политики безопасности офиса связи НАТО Томаш Стрихаж.



Томаш Стрихаж

Организаторы

Организовал экспозицию Центр информации и документации НАТО. Уже два года в стенах учреждения действует креативное пространство. Он предоставляет возможность всем желающим ознакомиться с творчеством украинских художников.