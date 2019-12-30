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      Українська художниця вразила представників НАТО творами про війну: фото та відео

      Фактор безпеки 30 Читать новость на русском

      Унікальна виставка української художниці Олесі Драшкаби відкрилася у креативному просторі від Центру інформації та документації НАТО в Києві. Твори, виконані у рідкісній техніці, розповідають про війну та мирне життя в Україні, про Майдан та українську ідентичність загалом.

      В Центрі інформації та документації НАТО в Києві уже понад рік діє креативний простір, де українські митці демонструють свої роботи. Мистецтво, за словами представників НАТО, стало одним із способів не лише знайомства з українською культурою, а донесення до міжнародного співтовариства важливої інформації про події, які відбуваються в Україні.

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      Днями у креативному просторі відкрилася чергова виставка "Чорнозем" української художниці Олесі Драшкаби. 

      Тематика картин

      На виставці представлені:

      • фольклорні мотиви та ностальгічні замальовки;
      • дерево життя, міфічні птахи і безкраї поля – образи українського народного мислення;
      • чорно-білі графічні малюнки подекуди доповнені кольором.

      Авторка твердить: назву для експозиції обрала невипадково. Чорнозем – символ української національної пам’яті, боротьби, трагедій, прагнень та відродження народу.

      Для мене це все таки наша земля, наш рід. Я їх малювала у себе вдома, в Ужгороді. І для мене це такий момент, де я завжди відчуваю поєднаність поколінь,
      – розповіла Олеся Драшкаба.

      В експозиції представлені кількадесят робіт. Їх художниця збирала упродовж шести років. Малюнки на фольклорну тематику перегукуються з рефлексією на сучасні події в Україні. 

      Виставка робіт Олесі Драшкаби

      За словами художниці, військові дії на території України змусили її глибше зрозуміти історію, культуру, зв’язки з родиною, землею та Батьківщиною.

      "Тут є і про війну, і про мир, і про Майдан, і про родину. Тобто вони об'єднані. Оскільки НАТО – це також історія про мир, і про родину, і про безпеку", – пояснила художниця.

      олеся драшкар
      Художниця Олеся Драшкаба

      З-поміж картин – полотна з зображенням людських очей у натовпі. Ці твори – частина іншої виставки художниці під назвою "Радикалізація". Картини – відгук на події Майдану і військових дій на Сході України.

      Зображення людських очей у творах художниці

      Особлива художня техніка

      Усі картини, представлені в експозиції, виконані у рідкісній техніці – монотипії. Митець наносить зображення на поверхню, яка не поглинає фарбу – переважно скло. Потому, за допомогою верстату, робить відтиск на папері. У такий спосіб вдається відтворити найтонші лінії і плями.

      Особливості техніки

      Що думають представники НАТО

      За словами радника з питань політики безпеки офісу зв'язку НАТО, такі картини можуть багато розповісти про різні погляди і думки українців від початку війни.

      Я здивований наскільки потужною має бути уява в людини, яка створила такі картини. Вони дуже цікаві і з погляду безпеки. Я слухав авторку і намагався зрозуміти, як вона розвивалася упродовж цих років і як вона описувала події в Україні: від початку війни. Споглядаючи за українським суспільством, вона зрозуміла різні погляди та думки українців про життя,
      – прокоментував виставку радник з питань політики безпеки офісу зв'язку НАТО Томаш Стрихаж.

      виставка нато
      Томаш Стрихаж

      Організатори

      Організував експозицію Центр інформацій та документації НАТО. Вже два роки у стінах установи діє креативний простір. Він надає можливість усім охочим ознайомитися з мистецтвом українських художників.

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      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини України Новини політики Фактор безпеки Мистецтво НАТО
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