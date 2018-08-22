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Украинская киберполиция совместно с итальянцами прикрыла канал сбыта краденых мотоциклов

28 Читати новину українською
В Украине реализовывали украденные за границей мотоциклы (иллюстрация)
В Украине реализовывали украденные за границей мотоциклы (иллюстрация) / motor-monthly.co.za

Украинские киберполицейские помогли итальянским правоохранителям вычислить, как из-за рубежа в нашей стране сбывали краденые мотоциклы.

Итальянское следствие установило, что двухколесные незаконно через интернет реализовывали на территории Украины. Тогда правоохранители обратились в ГПУ в рамках международной правовой помощи.

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Киберполицейские оперативно нашли место хранения краденого транспорта. Во время обысков на территории Донецкой, Полтавской и Ивано-Франковской области обнаружили около 30 спортивных мотоциклов. Также установили лиц, занимавшихся продажей мотоциклов.

Транспортные средства изъяли и отправили в региональные подразделений полиции на хранение, пока не найдут законных владельцев двухколесных.

Во время проведения обысков было обнаружено до 30 спортивных мотоциклов без документов. Сейчас проводится комплекс поисковых мероприятий по установлению владельцев, действительно ли эти мотоциклы были угнаны на территории других государств,
– отметил заместитель начальника департамента киберполиции Виталий Чубаевский.

Видео: в Украине реализовывали украденные за границей мотоциклы

 

Теги: Полиция Кибербезопасность Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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