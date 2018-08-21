США выделили огромную сумму на кибербезопасность выборов: впечатляющие цифры

Правительство США выделило кругленькую сумму на обеспечение безопасности выборов, покупку нового оборудования для голосования и укрепление кибербезопасности избирательного процесса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как отмечается, не все планируемые улучшения удастся воплотить до промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года.

В целом Конгресс выделил штатам 380 миллионов долларов, из них около 134,2 миллиона долларов будет потрачено на улучшение кибербезопасности выборов в течение пяти лет, а 102,6 миллиона долларов пойдет на закупку оборудования для голосования.

США необходимо заменить электронные автоматы для голосования на бумагу. Также в Комиссии обеспечению выборов США отметили, что 96% средств уже направлены в штаты, которые собираются освоить их за два-три года.

"Штаты используют эти деньги по назначению, для укрепления безопасности", – подчеркнул председатель комиссии Томас Хикс.