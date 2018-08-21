США виділили величезну суму на кібербезпеку виборів: вражаючі цифри

Уряд США виділив кругленьку суму на забезпечення безпеки виборів, покупку нового обладнання для голосування та зміцнення кібербезпеки виборчого процесу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначається, не всі плановані покращення вдасться втілити до проміжних виборів у конгрес у листопаді цього року.

Загалом Конгрес виділив штатам 380 мільйонів доларів, з них близько 134,2 мільйона доларів буде витрачено на покращення кібербезпеки виборів продовж п'яти років, а 102,6 мільйона доларів піде на закупівлю обладнання для голосування.

США необхідно замінити електронні автомати для голосування на папір. Також у Комісії забезпечення виборів США зазначили, що 96% коштів вже направлені в штати, які збираються освоїти їх за два-три роки.

"Штати використовують ці гроші за призначенням, для зміцнення безпеки", – наголосив голова комісії Томас Хікс.