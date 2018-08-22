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Українська кіберполіція спільно з італійцями прикрила канал збуту крадених мотоциклів

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В Україні реалізовували вкрадені за кордоном мотоцикли (ілюстрація)
В Україні реалізовували вкрадені за кордоном мотоцикли (ілюстрація) / motor-monthly.co.za

Українські кіберполіцейські допомогли італійським правоохоронцям вирахувати, як з-за кордону в нашій країні збували крадені мотоцикли.

Італійське слідство встановило, що двоколісні незаконно через інтернет реалізовували на території України. Тоді правоохоронці звернулися до ГПУ в рамках міжнародної правової допомоги.

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Кіберполіцейські оперативно знайшли місце зберігання краденого транспорту. Під час обшуків на території Донецької, Полтавської та Івано-Франківської області виявили близько 30 спортивних мотоциклів. Також встановили осіб, які займалися продажем мотоциклів.

Транспортні засоби вилучили та відправили до регіональних підрозділів поліції на зберігання, поки не знайдуть законних власників двоколісних.

Під час проведення обшуків було виявлено до 30 спортивних мотоциклів без документів. Зараз проводиться комплекс пошукових заходів для встановлення власників, чи дійсно ці мотоцикли були викрадені на території інших держав,
– зазначив заступник начальника департаменту кіберполіції Віталій Чубаєвський. 

Відео: в Україні реалізовували вкрадені за кордоном мотоцикли

 

Теги: Кримінальні новини Кібербезпека Поліція
Джерело: 24 Канал
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