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      Украинская компания подписала три контракта на поставку высокоточного вооружения

      5 Читати новину українською
      ПТРК "Стугна"
      ПТРК "Стугна" / КБ "Луч"

      Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящая в состав концерна "Укроборонпром", в рамках участия в международной оборонной выставке IDEX-2019 в ОАЭ, заключило три новые контракты в военно-технической сфере.

      Кто именно стал заказчиками вооружения украинского производства пока не уточняется, однако генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростылев во время пресс-конференции сообщил, что это иностранные компании.

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      Коростылев подчеркнул, что гордится тем, что украинская кооперация обеспечила создание высокотехнологичного оружия, которое соответствует лучшим мировым тактико-техническим характеристикам. Он отметил, что никаких иностранных составных частей, кроме электроники общего применения, которую можно купить в Германии, Америке, на Тайване, или еще где-нибудь, ни в "Стугне", ни в "Корсаре" (новая украинская ПТРК) ни в "Нептуне"(новая украинская противокорабельная крылатая ракета), или "Ольхе" (новая украинская РСЗО) нет.

      ПТРК
      ПТРК "Стугна" на украинском стенде

      Согласно обнародованным в феврале данным украинского оборонного сектора, пока ОАЭ изучают возможность закупки ПТРК "Стугна-П" калибра 155 миллиметров и дальностью 5,5 километра, а также переносного ПТРК "Корсар" калибра 107 миллиметров и дальностью 2,5 километра, разработки и производства ГККБ "Луч". Сегодня на ближневосточном региональном рынке вооружений украинские высокоточные противотанковые комплексы уже закупают Саудовская Аравия и Иордания.

      КБ
      Противотанковые системы отечественного производства

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      Теги: Оружие Укроборонпром Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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