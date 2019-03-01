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      Лучшее оружие "Укроборонпрома": что демонстрировала Украины на крупнейшей выставке мира

      Сделано в Украине 37 Читати новину українською

      IDEX-2019 – одна из крупнейших выставок вооружения в мире, куда приглашают больше тысячи лучших производителей оружия. Конкуренция здесь жесткая, поэтому есть смысл привозить только уникальные разработки. "Укроборонпром" на выставке представил модели, которыми больше всего гордится.

      "Ольха"

      Пусковая установка "Ольха" ограничились на выставке только макетом, ведь машина рассчитана на 12 ракет, где вес каждой более 800 килограммов.

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      "Ольха" может уничтожить цель на расстоянии до 120 километров. Главная ее уникальность – система управления, позволяющая корректировать полет, используя импульсные двигатели. Именно эта деталь делает украинские ракеты точнее аналогов.

      Вільха
      Пусковая установка "Ольха"

      "Нептун"

      Не меньше поразили характеристики противокорабельного ракетного комплекса "Нептун".

      Нептун
      Ракетный комплекс "Нептун"

      Он состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами, где вес одной ракеты – 670 кг. "Нептун" способен поражать боевые корабли водоизмещением до пяти тысяч тонн на расстоянии до 280 километров.

      "Харза"

      Новинкой стал и мобильный радиолокационный комплекс охраны "Харза". Одно это устройство может обнаружить маленький беспилотник на расстоянии семи километров. Человека распознает за 18, а автомобиль и вообще за 30 километров.

      Харза
      Мобильный радиолокационный комплекс охраны "Харза"

      При этом Харза довольно многозадачный комплекс, потому что в режиме онлайн он может отслеживать сразу двести целей.

      "Варта"

      На таких выставках ищут не только покупателей, но и будущих партнеров. Украинский бронированный автомобиль "Варта" наладил сотрудничество с компанией из Саудовской Аравии – "Сайнс Технолоджи". Автомобиль переделали под нужды жаркого климата и песков, чтобы заинтересовать рынки Африки и Ближнего Востока.

      Варта
      Бронированный автомобиль "Варта"

      "Сайнс Технолоджи" заявил, что объединит инженеров из Украины, США и Южной Кореи и займется разработкой беспилотного бомбардировщика. Планируется, что летательный аппарат будет довольно габаритным, ведь сможет нести на себе управляемые бомбы и противокорабельные ракеты.

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      Calidus

      Привлекла внимание посетителей боевая машина Calidus, которая имеет мощность двигателя в 724 лошадиные силы. Ее заявленная скорость 130 км в час с возможностью взять на борт десант из 10-ти человек. Калидус разработан в Объединенных Арабских Эмиратах с украинским боевым модулем "Штурм", который уже успел пройти испытания боем на Востоке Украины

      Calidus
      Боевая машина Calidus

      Украинские оружейники подписали с иностранными компаниями меморандумы о сотрудничестве. Следующий Айдекс через два года, поэтому есть достаточно времени подготовить новые разработки.

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      Теги: Новости Украины Оружие Сделано в Украине Война на Донбассе Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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