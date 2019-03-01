Найкраща зброя "Укроборонпрому": що демонструвала Україна на найбільшій виставці світу

IDEX-2019 – одна з найбільших виставок озброєння у світі, куди запрошують понад тисячу кращих виробників зброї. Конкуренція тут жорстка, тому є сенс привозити тільки унікальні розробки. "Укроборонпром" на виставці представив моделі, якими найбільше пишається.

"Вільха"

Пускова установка "Вільха" обмежилися на виставці тільки макетом, адже машина розрахована на 12 ракет, де вага кожної понад 800 кілограмів.

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"Вільха" може знищити ціль на відстані до 120 кілометрів. Головна її унікальність – система керування, що дозволяє корегувати політ, використовуючи імпульсні двигуни. Саме ця деталь робить українські ракети точнішими за аналоги.



Пускова установка "Вільха"

“Нептун”

Не менш вразили характеристики протикорабельного ракетного комплексу “Нептун”.



Ракетний комплекс "Нептун"

Він складається з чотирьох пускових установок з чотирма ракетами, де вага однієї ракети – 670 кілограмів. "Нептун" здатний вражати бойові кораблі водотоннажністю до п'яти тисяч тонн на відстані до 280 кілометрів.

"Харза"

Новинкою став і мобільний радіолокаційний комплекс охорони "Харза". Один цей пристрій може виявити маленький безпілотник на відстані семи кілометрів. Людину розпізнає за 18, а автомобіль і взагалі за 30 кілометрів.



Мобільний радіолокаційний комплекс охорони "Харза"

При цьому Харза доволі багатозадачний комплекс, бо у режимі онлайн він може відстежувати одразу двісті цілей.

"Варта"

На таких виставках шукають не тільки покупців, але й майбутніх партнерів. Український броньований автомобіль "Варта" налагодив співпрацю з компанією із Саудівської Аравії – "Сайнс Технолоджи". Автомобіль переробили під потреби жаркого клімату та пісків, аби зацікавити ринки Африки та Близького Сходу.



Броньований автомобіль "Варта"

"Сайнс Технолоджи" заявили, що об'єднає інженерів з України, США й Південної Кореї та візьметься за розробку безпілотного бомбардувальника. Планують, що літальний апарат буде доволі габаритним, адже зможе нести на собі керовані бомби і протикорабельні ракети.

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Calidus

Привернула увагу відвідувачів бойова машина Calidus, яка має потужність двигуна 724 кінські сили. Її заявлена швидкість 130 км на годину з можливістю взяти на борт десант із 10-тьох осіб. Калідус розроблений в Об'єднаних Арабських Еміратах з український бойовим модулем "Штурм", який уже встиг пройти випробування боєм на Сході України



Бойова машина Calidus



Українські зброярі підписали з іноземними компаніями меморандуми про співпрацю. Наступний Айдекс за два роки, тож є достатньо часу підготувати нові розробки.