Українська компанія уклала три контракти на постачання високоточного протитанкового озброєння

Державне Київське конструкторське бюро "Луч", що входить до складу концерну "Укроборонпром", в рамках участі у міжнародній оборонній виставці IDEX-2019 в ОАЕ, уклало три нові контракти у військово-технічній сфері.

Хто саме став замовниками озброєння українського виробництва наразі не уточнюється, однак генеральний директор ГККБ "Луч" Олег Коростильов під час прес-конференції повідомив, що це іноземні компанії.

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Коростильов наголосив, що пишається тим, що українська кооперація забезпечила створення високотехнологічної зброї, яка відповідає найкращим світовим тактико-технічними характеристикам. Він зауважив, що ніяких іноземних складових частин, крім електроніки загального застосування, яку можна купити в Німеччині, Америці, на Тайвані, або ще де-небудь, ні в "Стугні", ні в "Корсарі" (нова українська ПТРК) ні у "Нептуні" (нова українська протикорабельна крилата ракета), або "Вільсі" (нова українська РСЗВ) немає.



ПТРК "Стугна" на українському стенді

Згідно з раніше оприлюдненими у лютому даними українського оборонного сектора, наразі ОАЕ вивчають можливість закупівлі ПТРК "Стугна-П" калібру 155 міліметрів і дальністю 5,5 кілометра, а також переносного ПТРК "Корсар" калібру 107 міліметрів і дальністю 2,5 кілометра, розробки і виробництва ГККБ "Луч". Сьогодні на близькосхідному регіональному ринку озброєнь українські високоточні протитанкові комплекси вже закуповують Саудівська Аравія і Йорданія.



Протитанкові системи вітчизняного виробництва