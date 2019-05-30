Украинская компания строит в Польше фруктовый завод: он станет крупнейшим в Европе

Украинская компания T.B.Fruit, которая занимается переработкой фруктов, овощей и ягод, начала строить завод в Польше.

Строительство стартовало 30 мая в польском селе Бжостовец, в 75 километрах от Варшавы.

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Такой завод по переработке фруктов станет уже 8-м по счету для компании и крупнейшим фруктовым заводом в Европе.

Что известно о компании T.B.Fruit? Компания занимается изготовлением концентрированных соков. Позиционирует себя, как международная группа компаний с замкнутым циклом производства.



Кроме Украины, заводы по переработке фруктов T.B.Fruit есть также в Молдове и Польше. Их общая мощность 1,2 миллиона тонн концентрированного сока в год. Два существующих завода в Польше, кроме яблок, перерабатывают также клубнику, малину, смородину, вишню, крыжовник.

По данным издания "Экономическая правда", строительство нового завода в Польше обойдется примерно в 40 миллионов евро.

31 мая в Киеве должны открыть крупнейший в Украине торгово-развлекательный центр.