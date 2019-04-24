С начала года объемы строительства в Украине баснословно выросли: красноречивые цифры
Какую динамику показывала строительная отрасль в Украине по итогам первого квартала 2019 года.
О промежуточных итогах отрасли отчитались в Минрегионе.
Читайте также: В Украине подорожали квартиры: как за год изменились цены на квадратные метры
Только за I квартал 2019 года объемы строительства в Украине выросли почти на четверть (24%), а индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 124,3%.
По итогам первых трех месяцев года строительных работ выполнили на 26,5 миллиарда гривен.
Какие области лидеры по объемам строительства?
- Днепропетровская область – 3,6 млрд грн;
- Харьковская область – 2,9 млрд грн;
- Одесская область – 2 млрд грн;
Среди городов лидером по объемам строительства прогнозируемо Киев – с начала года в столице выполнено строительных работ на 6,5 миллиардов гривен.
Смотрите инфографику, каким было жилищное строительство в Украине в 2018:
По данным Госстата, с начала 2019 в Украине подорожало жилищное строительство, что может отразиться на ценах на квартиры.
Недвижимость 24 писала, чего ждать от рынка строительства в Украине после президентских выборов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: