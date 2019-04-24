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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      С начала года объемы строительства в Украине баснословно выросли: красноречивые цифры

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      С начала года объемы строительства в Украине выросли почти на 25%
      С начала года объемы строительства в Украине выросли почти на 25% / 24 канал

      Какую динамику показывала строительная отрасль в Украине по итогам первого квартала 2019 года.

      О промежуточных итогах отрасли отчитались в Минрегионе.

      Читайте также: В Украине подорожали квартиры: как за год изменились цены на квадратные метры

      Только за I квартал 2019 года объемы строительства в Украине выросли почти на четверть (24%), а индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 124,3%.

      По итогам первых трех месяцев года строительных работ выполнили на 26,5 миллиарда гривен.

      Какие области лидеры по объемам строительства?

      1. Днепропетровская область – 3,6 млрд грн;
      2. Харьковская область – 2,9 млрд грн;
      3. Одесская область – 2 млрд грн;

      Среди городов лидером по объемам строительства прогнозируемо Киев – с начала года в столице выполнено строительных работ на 6,5 миллиардов гривен.

      Смотрите инфографику, каким было жилищное строительство в Украине в 2018:

      будівництво житлове будівництво статистика інфографіка

      По данным Госстата, с начала 2019 в Украине подорожало жилищное строительство, что может отразиться на ценах на квартиры.

      Недвижимость 24 писала, чего ждать от рынка строительства в Украине после президентских выборов.

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      Теги: Статистика Минрегион Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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