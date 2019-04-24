С начала года объемы строительства в Украине баснословно выросли: красноречивые цифры

Какую динамику показывала строительная отрасль в Украине по итогам первого квартала 2019 года.

О промежуточных итогах отрасли отчитались в Минрегионе.

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Только за I квартал 2019 года объемы строительства в Украине выросли почти на четверть (24%), а индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 124,3%.

По итогам первых трех месяцев года строительных работ выполнили на 26,5 миллиарда гривен.

Какие области лидеры по объемам строительства?

Днепропетровская область – 3,6 млрд грн; Харьковская область – 2,9 млрд грн; Одесская область – 2 млрд грн;

Среди городов лидером по объемам строительства прогнозируемо Киев – с начала года в столице выполнено строительных работ на 6,5 миллиардов гривен.

Смотрите инфографику, каким было жилищное строительство в Украине в 2018:

По данным Госстата, с начала 2019 в Украине подорожало жилищное строительство, что может отразиться на ценах на квартиры.

Недвижимость 24 писала, чего ждать от рынка строительства в Украине после президентских выборов.

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