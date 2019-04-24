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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІМ ЧЕН ИН
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      Об'єми будівництва в Україні нечувано зросли: промовисті цифри

      403 Читать новость на русском
      Від початку року обсяги будівництва в Україні зросли майже на 25%
      Від початку року обсяги будівництва в Україні зросли майже на 25% / 24 канал

      Яку динаміку показувала будівельна галузь в Україні за підсумками першого кварталу 2019 року.

      Про проміжні підсумки галузі відзвітували у Мінрегіоні.

      Читайте також: В Україні здорожчали квартири: як за рік змінились ціни на квадратні метри

      Лише за І квартал 2019 року об'єми будівництва в Україні зросли майже на чверть (24%), а індекс будівельної продукції у порівннянні з аналогічним періодом 2018 року становив 124,3%.

      За підсумками перших трьох місяців року будівельних робіт виконали на 26,5 мільярда гривень.

      Які області лідери за обсягами будівництва?

      1. Дніпропетровська область – 3,6 млрд грн;
      2. Харківська область – 2,9 млрд грн;
      3. Одеська область – 2 млрд грн;

      Серед міст лідером за обсягами будівництва прогнозовано є Київ – від початку року у столиці виконано будівельних робіт на 6,5 мільярдів гривень.

      Дивіться інфографіку, яким було житлове будівництво в Україні у 2018:

      будівництво житлове будівництво статистика інфографіка

      За даними Держстату, від початку 2019 в Україні здорожчало житлове будівництво, що може позначитись на цінах на квартири.

      Нерухомість 24 писала, чого чекати від ринку будівництва в Україні після президентських виборів.

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Мінрегіон Статистика Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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