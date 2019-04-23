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      В Україні здорожчали квартири: як за рік змінились ціни на квадратні метри

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      Як в Україні за рік змінились ціни на квартири
      Як в Україні за рік змінились ціни на квартири / Getty images

      За підсумками І кварталу 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 в Україні зросли ціни на квадратні метри як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості.

      За даними Держстату, за перші 3 місяці 2019 ціни на квартири на первинному ринку нерухомості зросли на 5,4%, а на вторинному підскочили одразу на 10,3%.

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      Первинний ринок

      На первинці найменше здорожчали 1-кімнатні квартири, які залишаються найпопулярнішими серед покупців. За рік однокімнатки зросли в ціні на 4,3%.

      2-кімнатні квартири зросли у ціні на 4,8%, а 3-кімнатні – на 9,6%.

      Вторинний ринок

      Динаміка цін на вторинці у І кварталі 2019 дещо відрізняється.

      Тут найбільше здорожчали 2-кімнатні квартири – на 11,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

      3-кімнатні квартири у старому житловому фонді зараз на 10,8% дорожчі, ніж торік. А ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку нерухомості змінились на 7,7%.

      нерухомість ціни на квартири статистика
      Як змінились ціни на квартири за І квартал 2019 року

      Нерухомість 24 розпитала у фахівців, чого чекати від ринку нерухомості після президентських виборів, читайте більше у матеріалі.

      Дивіться інфографіку, де у 2018 було найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру

      Оренда ціни на квартири ціни на нерухомість

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      Теги: Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Статистика Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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