Українська компанія будує в Польщі фруктовий завод: він стане найбільшим у Європі

Українська компанія T.B.Fruit, яка займається переробкою фруктів, овочів та ягід, почала будувати завод у Польщі.

Будівництво стартувало 30 травня у польському селі Бжостовець, що за 75 кілометрів від Варшави.

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Такий завод із переробки фруктів стане вже 8-м на рахунку компанії і найбільшим фруктовим заводом у Європі.

Що відомо про компанію T.B.Fruit?Компанія займається виготовленням концентрованих соків. Позиціонує себе, як міжнародна група компаній із замкненим циклом виробництва.



Окрім України, заводи з переробки фруктів T.B.Fruit є також у Молдові та Польщі. Їхня загальна потужність 1,2 мільйони тонн концентрованого соку на рік. Два існуючі заводи у Польщі, крім яблук, переробляють також полуницю, малину, смородину, вишню, аґрус.

За даними видання "Економічна правда", будівництво нового заводу у Польщі обійдеться приблизно у 40 мільйонів євро.

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