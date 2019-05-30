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      Українська компанія будує в Польщі фруктовий завод: він стане найбільшим у Європі

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      Найбільший у Європі фруктовий завод будує українська компанія
      Найбільший у Європі фруктовий завод будує українська компанія / Фото ілюстративне//Shutterstock

      Українська компанія T.B.Fruit, яка займається переробкою фруктів, овочів та ягід, почала будувати завод у Польщі.

      Будівництво стартувало 30 травня у польському селі Бжостовець, що за 75 кілометрів від Варшави.

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      Такий завод із переробки фруктів стане вже 8-м на рахунку компанії і найбільшим фруктовим заводом у Європі.

      Що відомо про компанію T.B.Fruit?Компанія займається виготовленням концентрованих соків. Позиціонує себе, як міжнародна група компаній із замкненим циклом виробництва.

      Окрім України, заводи з переробки фруктів T.B.Fruit є також у Молдові та Польщі. Їхня загальна потужність 1,2 мільйони тонн концентрованого соку на рік. Два існуючі заводи у Польщі, крім яблук, переробляють також полуницю, малину, смородину, вишню, аґрус.

      За даними видання "Економічна правда", будівництво нового заводу у Польщі обійдеться приблизно у 40 мільйонів євро.

      31 травня у Києві мають відкрити найбільший в Україні торгово-розважальний центр.

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Бізнес Новини Польщі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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