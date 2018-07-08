Украинская писательница Малярчук стала лауреатом престижной премии в Австрии

В воскресенье, 8 июля, украинская писательница Татьяна Малярчук получила премию имени Ингеборг Бахман на конкурсе немецкоязычной литературы, который состоялся в австрийском Клагенфурте.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

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"Украинка Таня Малярчук получила премию Ингеборг Бахман — одну из главных отличий немецкоязычной литературы. Поздравляем и гордимся", — написал посол.

Престижную литературную награду автор получила за произведение на немецком языке Frösche im Meer (на украинском "Лягушки в море").

Сенсація! Українка Таня Малярчук здобула премію Інгеборг Бахман - одну з головних відзнак німецькомовної літератури. Вітаємо і пишаємось! pic.twitter.com/jastypJi40 — olexander scherba (@olex_scherba) 8 липня 2018 р.

Произведение, которое стало первым немецкоязычным художественным произведением Тани Малярчук, освещает недостаток интереса молодого поколения к родственникам пожилого возраста.

К слову, премия имени Ингеборг Бахман основана в 1977 году и выдается в городе Клагенфурт, где родилась известная австрийская писательница. Сумма премии, которую получает лауреат, составляет 25 тысяч евро.

Кто такая Таня Малярчук?

Таня Малярчук – украинская писательница и публицист из Ивано-Франковска. Лауреат нескольких литературных премий. Произведения Малярчук переведены на английский, белорусский, немецкий, польский, румынский, русский, чешский языки. С 2011 года писательница живет в Австрии.