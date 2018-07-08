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Українська письменниця Малярчук стала лауреаткою престижної премії в Австрії

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Таня Малярчук
Таня Малярчук / Фото з відкритих джерел

У неділю, 8 липня, українська письменниця Тетяна Малярчук отримала премію імені Інґеборґ Бахман на конкурсі німецькомовної літератури, який відбувся в австрійському Клагенфурті.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

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"Українка Таня Малярчук здобула премію Інґеборґ Бахман — одну з головних відзнак німецькомовної літератури. Вітаємо і пишаємось", – написав посол.

Престижну літературну винагороду авторка отримала за твір німецькою мовою Frösche im Meer (українською "Жаби у морі").

Текст, що став першим німецькомовним художнім твором Тані Малярчук, висвітлює брак цікавості молодого покоління до родичів похилого віку.

До слова, премія імені Інґеборґ Бахманн заснована 1977 року й видається в місті Клагенфурт, де народилася відома австрійська письменниця. Сума премії, яку отримує лауреат, складає 25 тисяч євро.

Хто така Таня Малярчук? Таня Малярчук – українська письменниця й публіцистка з Івано-Франківська. Лауреатка кількох літературних премій. Твори Малярчук перекладені англійською, білоруською, німецькою, польською, румунською, російською, чеською мовами. З 2011 року письменниця живе в Австрії.

Теги: Новини України Література Книги Австрія
Джерело: 24 Канал
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