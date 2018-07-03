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Порошенко зробив президенту Сербії зворушливий подарунок

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Президент України Петро Порошенко подарував своєму сербському колезі Александару Вучічу книгу про Україну
Президент України Петро Порошенко подарував своєму сербському колезі Александару Вучічу книгу про Україну / Преc-служба Президента України

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі своїм сербським колегою Александаром Вучічем. яка проходила у Сербії, подарував тому книгу "Коротка історія України" сербською мовою.

Про це політик розповів під час прес-конференції.

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Порошенко, Вучіч, Україна, Сербія, книга
Порошенко подарував Вучічу "Коротку історію України" 

"Я сьогодні подарував пану президенту (Вучичу – 24 канал) книгу "Кратка історія України»… Це – перекладена на сербську мову (книга – ред.), видана до нашого візиту, і показує наскільки близькими сьогодні є народи український і сербський", – зазначив Порошенко.

Порошенко, Вучіч, Україна, Сербія, книга
Книгу про Україну, яку подарував Порошенко Вучічу,  було перекладено на сербську 

Порошенко, Вучіч, Україна, Сербія, книга
За словами Порошенка народи Сербії та України – дуже близькі 

Нагадаємо, на спільній з Александаром Вучічем прес-конференції Петро Порошенко заявив, що Україна поважає територіальну цілісність і суверенітет Сербії, а також не визнає незалежність Косово.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Сербія Література
Джерело: 24 канал
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