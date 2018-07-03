Порошенко зробив президенту Сербії зворушливий подарунок

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі своїм сербським колегою Александаром Вучічем. яка проходила у Сербії, подарував тому книгу "Коротка історія України" сербською мовою.

Про це політик розповів під час прес-конференції.

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Порошенко подарував Вучічу "Коротку історію України"

"Я сьогодні подарував пану президенту (Вучичу – 24 канал) книгу "Кратка історія України»… Це – перекладена на сербську мову (книга – ред.), видана до нашого візиту, і показує наскільки близькими сьогодні є народи український і сербський", – зазначив Порошенко.



Книгу про Україну, яку подарував Порошенко Вучічу, було перекладено на сербську



За словами Порошенка народи Сербії та України – дуже близькі

Нагадаємо, на спільній з Александаром Вучічем прес-конференції Петро Порошенко заявив, що Україна поважає територіальну цілісність і суверенітет Сербії, а також не визнає незалежність Косово.