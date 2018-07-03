Порошенко сделал президенту Сербии трогательный подарок
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, которая проходила в Сербии, подарил тому книгу "Краткая история Украины" на сербском языке.
Об этом политик рассказал во время пресс-конференции.
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Порошенко подарил Вучичу "Краткую историю Украины"
"Я подарил господину президенту (Вучичу – 24 канал) книгу "Краткая история Украины"... Это переведенная на сербский язык (книга – 24), изданнная к нашему визиту, что показывает, насколько близкими сегодня являются народы украинский и сербский", – отметил Порошенко.
Книгу об Украине, которую подарил Порошенко Вучичу, перевели на сербский
По словам Порошенко, народы Сербии и Украины – очень близки
Напомним, на совместной с Александаром Вучичем пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что Украина уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии, а также не признает независимость Косово.