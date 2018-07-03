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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко сделал президенту Сербии трогательный подарок

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Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сербскому коллеге Александару Вучичу книгу об Украине
Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сербскому коллеге Александару Вучичу книгу об Украине / Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, которая проходила в Сербии, подарил тому книгу "Краткая история Украины" на сербском языке.

Об этом политик рассказал во время пресс-конференции.

Читайте также: Порошенко совершил визит в Сербию: президент Украины подвел итоги переговоров с Вучичем

Порошенко, Вучіч, Україна, Сербія, книга

Порошенко подарил Вучичу "Краткую историю Украины"

"Я подарил господину президенту (Вучичу – 24 канал) книгу "Краткая история Украины"... Это переведенная на сербский язык (книга – 24), изданнная к нашему визиту, что показывает, насколько близкими сегодня являются народы украинский и сербский", – отметил Порошенко.

Порошенко, Вучіч, Україна, Сербія, книга
Книгу об Украине, которую подарил Порошенко Вучичу, перевели на сербский

Порошенко, Вучіч, Україна, Сербія, книга

По словам Порошенко, народы Сербии и Украины – очень близки

Напомним, на совместной с Александаром Вучичем пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что Украина уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии, а также не признает независимость Косово.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Сербия Литература
Источник: 24 канал
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