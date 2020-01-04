Украинская полиция воссоздала сцену из "Один дома 2": видео из TikTok

Национальная полиция Украины создала аккаунт в приложении TikTok и завоевывает сеть развлекательными видео. Так, правоохранители повторили и сняли на видео сцену из фильма "Один дома 2".

Так, на видео полиция воссоздала сцену из аэропорта, куда перед Рождеством прилетела вся семья главного героя Кевина МакКалистера. Родственники взялись получать свой багаж и передавать чемоданы друг другу. Но когда очередь дошла до вещей самого Кевина и их некому было передать, тогда и стало понятно, что мальчика уже второй раз забыли одного дома.

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Именно кадры с передачей чемоданов и воссоздали украинские правоохранители, наложив на свое видео дорожку из русского перевода фильма. Правда, в оригинале в конце этой сцены мама мальчика с отчаянием восклицает: "Кевиииин!" Полицейские эту сцену не повторили.

Смотрите видео полиции из TikTok:

Смотрите оригинальный отрывок сцены из аэропорта из фильма "Один дома 2":