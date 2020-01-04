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      Українська поліція відтворила сцену з "Один вдома 2": відео з TikTok

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      Поліція в TikTok відтворила сцену з "Один вдома 2" / Колаж 24 каналу

      Національна поліція України створила акаунт у додатку TikTok та завойовує мережу розважальними відео. Так, правоохоронці повторили і зняли на відео сцену з фільму "Один вдома 2".

      Так, на відео поліція відтворила сцену з аеропорту, куди перед Різдвом прилетіла вся родина головного героя Кевіна МакКалістера. Родичі взялися отримувати свій багаж і передавати валізи один одному. Та, коли черга дійшла до речей самого Кевіна і їх нікому було передати, тоді й стало зрозуміло, що хлопчика вже вдруге забули самого вдома.

      Дивіться також: Кличко знову порвав мережу своїм відео у TikTok

      Саме кадри з передачею валіз і відтворили українські правоохоронці, наклавши на своє відео аудіодоріжку з російського перекладу фільму. Щоправда, в оригіналі в кінці цієї сцени мама хлопчика з відчаєм вигукує: "Кевіііін!" Поліцейські цю сцену не повторили.

      Дивіться відео поліції з TikTok:

      Дивіться оригінальний уривок зі сцени з аеропорту з фільму "Один вдома 2":

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Курйозні новини Поліція Меми Новорічні свята Різдво TikTok LifeStyle Мережа
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