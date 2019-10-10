Владимир Зеленский убеждает: история с расследованием по Burisma, в которой работал сын Джо Байдена, не имеет никакого отношения к задержке предоставления вооружения Соединенными Штатами.

По словам Зеленского, главной целью разговора с Трампом с его стороны было желание наладить отношения и договориться о личной встрече, чтобы улучшить восприятие Украины в глазах американского коллеги и общества.

Читайте также: Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн

"Этот звонок влиял только на одно – нам надо добиться встречи, я хотел его затащить в Украину", – отметил он на пресс-марафоне 10 октября.

Я не буду врать, я не проверял, думаю, что они (украинская и американские версии) совпадают полностью. Я хотел, чтобы у нас была поддержка со стороны США, и сказал, что нам надо. И не было никаких условий встречи, мы просто должны были наладить отношения,

– добавил Зеленский.

Как отметил президент, украинская сторона договаривалась о встрече с Трампом в Варшаве, правда, из-за урагана во Флориде президент США остался у себя в стране, поэтому Зеленскому удалось пообщаться с вице-президентом США Пенсом.

Зеленский также добавил, что "с оружием наши звонки, все истории с "Буризмой" не связаны". По его словам, программу заблокировали еще до разговора, и на встрече в Варшаве он поднял вопрос разблокирования предоставления помощи Украине.