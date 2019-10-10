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      Украинская версия стенограммы совпадает с американской, – Зеленский о разговоре с Трампом

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      Владимир Зеленский и Дональд Трамп
      Владимир Зеленский и Дональд Трамп / GettyImages

      Владимир Зеленский убеждает: история с расследованием по Burisma, в которой работал сын Джо Байдена, не имеет никакого отношения к задержке предоставления вооружения Соединенными Штатами.

      По словам Зеленского, главной целью разговора с Трампом с его стороны было желание наладить отношения и договориться о личной встрече, чтобы улучшить восприятие Украины в глазах американского коллеги и общества.

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      "Этот звонок влиял только на одно – нам надо добиться встречи, я хотел его затащить в Украину", – отметил он на пресс-марафоне 10 октября.

      Я не буду врать, я не проверял, думаю, что они (украинская и американские версии) совпадают полностью. Я хотел, чтобы у нас была поддержка со стороны США, и сказал, что нам надо. И не было никаких условий встречи, мы просто должны были наладить отношения,
      – добавил Зеленский.

      Как отметил президент, украинская сторона договаривалась о встрече с Трампом в Варшаве, правда, из-за урагана во Флориде президент США остался у себя в стране, поэтому Зеленскому удалось пообщаться с вице-президентом США Пенсом.

      Зеленский также добавил, что "с оружием наши звонки, все истории с "Буризмой" не связаны". По его словам, программу заблокировали еще до разговора, и на встрече в Варшаве он поднял вопрос разблокирования предоставления помощи Украине.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США
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