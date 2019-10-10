11:16
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Українська версія стенограми співпадає з американською, – Зеленський про розмову з Трампом

      54 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і Дональд Трамп
      Володимир Зеленський і Дональд Трамп / GettyImages

      Володимир Зеленський переконує: історія з розслідуванням щодо Burisma, у якій працював син Джо Байдена, не має жодного стосунку до затримки надання озброєння Сполученими Штатами.

      За словами Зеленського, головною метою розмови з Трампом з його сторони було бажання налагодити стосунки та домовитись про особисту зустріч, аби покращити сприйняття України в очах американського колеги та суспільства.

      Дивіться також: Зеленський проводить пресмарафон: онлайн

      "Цей дзвінок впливав тільки на одне – нам треба добитись зустрічі, я хотів його затягнути в Україну", – зазначив він на пресмарафоні 10 жовтня.

      Я не буду брехати, я не перевіряв, думаю, що вона (українська та американські версії ) співпадає повністю. Я хотів, аби у нас була підтримка з боку США і сказав, що нам треба. і не було ніяких умов зустрічі ж ми просто повинні були налагодити відносини,
      – додав Зеленський.

      Як зазначив президент, українська сторона домовлялась за зустріч з Трампом у Варшаві, щоправда, через ураган у Флориді президент США залишився в себе в країні, тому Зеленському вдалось поспілкуватись з віце-президентом США Пенсом.

      Зеленський також додав, що "зі зброєю наші дзвінки, всі історії з Бурісмою не пов'язані". За його словами, програму заблокували ще до розмови, і на зустрічі у Варшаві він підняв питання розблокування надання допомоги Україні.

      blog_ava
      Американські прокурори звинувачують 9-річну дитину у масовому вбивстві
      сьогодні
      4078
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський: Моя місія – припинити війну
      сьогодні , 10:18 Зеленський: Моя місія – припинити війну
      Ірина Юрковська 341
      Випробування судовою реформою, або Чи в силі нова влада змінити усталені правила судів
      сьогодні , 08:40 Випробування судовою реформою, або Чи в силі нова влада змінити усталені правила судів
      Ярослав Гришин 173
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      3306
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      3753
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук