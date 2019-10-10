Українська версія стенограми співпадає з американською, – Зеленський про розмову з Трампом

Володимир Зеленський переконує: історія з розслідуванням щодо Burisma, у якій працював син Джо Байдена, не має жодного стосунку до затримки надання озброєння Сполученими Штатами.

За словами Зеленського, головною метою розмови з Трампом з його сторони було бажання налагодити стосунки та домовитись про особисту зустріч, аби покращити сприйняття України в очах американського колеги та суспільства.

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"Цей дзвінок впливав тільки на одне – нам треба добитись зустрічі, я хотів його затягнути в Україну", – зазначив він на пресмарафоні 10 жовтня.

Я не буду брехати, я не перевіряв, думаю, що вона (українська та американські версії ) співпадає повністю. Я хотів, аби у нас була підтримка з боку США і сказав, що нам треба. і не було ніяких умов зустрічі ж ми просто повинні були налагодити відносини,

– додав Зеленський.

Як зазначив президент, українська сторона домовлялась за зустріч з Трампом у Варшаві, щоправда, через ураган у Флориді президент США залишився в себе в країні, тому Зеленському вдалось поспілкуватись з віце-президентом США Пенсом.

Зеленський також додав, що "зі зброєю наші дзвінки, всі історії з Бурісмою не пов'язані". За його словами, програму заблокували ще до розмови, і на зустрічі у Варшаві він підняв питання розблокування надання допомоги Україні.