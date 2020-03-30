Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусом
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что по конституции каждый гражданин Украины подлежит защите государства. Поэтому, по его словам, Украина будет обращаться к международным партнерам по поводу гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Украина своих граждан не бросает, поэтому будет заботиться и о жителях временно оккупированных территорий, заявил Резников в интервью "РБК-Украина".
К слову На оккупированной Луганщине первый случай коронавируса, – росСМИ
Наша задача – обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью, всем необходимым. В частности это касается и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории,
– подчеркнул министр.
По его словам, для этого власть будет предлагать гуманитарные конвои, а Международный комитет Красного креста и ООН будет просить реализовать эту идею.
К слову, сама украинская власть не имеет доступа к оккупированным Россией территориям. Поэтому для того, чтобы доставить гуманитарную помощь, например, в Донецк, приходится просить о помощи международные организации. Их доступ туда предусмотрен международными договорами.
Что известно о коронавирусе на оккупированном Донбассе?
Украинская разведка ранее сообщала, что на Донетчине может быть 12 больных коронавирусом. Все из-за женщины, которая приехала из Китая транзитом через Москву.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированном Донбассе с пневмонией лечатся около 700 человек. Впрочем существует проблема с установлением диагноза коронавируса, поскольку у боевиков нет тестов.
Сами же боевики только 28 марта признались, что у них есть первый больной коронавирусом.
Статистика смертности и последствия от коронавируса / инфографика 24 канала
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