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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусом

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      Резников обещает позаботиться о гуманитарных конвоях для оккупированных территорий / mil.in.ua

      Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что по конституции каждый гражданин Украины подлежит защите государства. Поэтому, по его словам, Украина будет обращаться к международным партнерам по поводу гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

      Украина своих граждан не бросает, поэтому будет заботиться и о жителях временно оккупированных территорий, заявил Резников в интервью "РБК-Украина".

      К слову На оккупированной Луганщине первый случай коронавируса, – росСМИ

      Наша задача – обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью, всем необходимым. В частности это касается и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории,
      – подчеркнул министр.

      По его словам, для этого власть будет предлагать гуманитарные конвои, а Международный комитет Красного креста и ООН будет просить реализовать эту идею.

      К слову, сама украинская власть не имеет доступа к оккупированным Россией территориям. Поэтому для того, чтобы доставить гуманитарную помощь, например, в Донецк, приходится просить о помощи международные организации. Их доступ туда предусмотрен международными договорами.

      Что известно о коронавирусе на оккупированном Донбассе?
      Украинская разведка ранее сообщала, что на Донетчине может быть 12 больных коронавирусом. Все из-за женщины, которая приехала из Китая транзитом через Москву.

      По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированном Донбассе с пневмонией лечатся около 700 человек. Впрочем существует проблема с установлением диагноза коронавируса, поскольку у боевиков нет тестов.

      Сами же боевики только 28 марта признались, что у них есть первый больной коронавирусом.

      коронавірус, статистика смертності. наслідки
      Статистика смертности и последствия от коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Оккупированные территории Алексей Резников
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