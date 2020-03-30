Українська влада допоможе окупованим територіям боротися з коронавірусом

Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що за конституцією кожен громадянин України підлягає захисту держави. Тож, за його словами, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів щодо гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу.

Україна своїх громадян не кидає, тому буде піклуватися і про мешканців тимчасово окупованих територій, заявив Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

До слова На окупованій Луганщині перший випадок коронавірусу, – росЗМІ

Наше завдання – забезпечити усіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою, усім необхідним. Зокрема це стосується і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території,

– наголосив міністр.

За його словами, для цього влада пропонуватиме гуманітарні конвої, а Міжнародний комітет Червоного хреста і ООН проситиме реалізувати цю ідею.

До слова, сама українська влада не має доступу до окупованих Росією територій. Тож для того, аби доставити гуманітарну допомогу, наприклад, у Донецьк, доводиться просити про допомогу міжнародні організації. Їхній доступ туди передбачений міжнародними договорами.

Що відомо про коронавірус на окупованому Донбасі?Українська розвідка раніше повідомляла, що на Донеччині може бути 12 хворих на коронавірус. Усе через жінку, яка приїхала з Китаю транзитом через Москву.



За даними української омбудсменки Людмили Денісової, на окупованому Донбасі з пневмонією лікуються близько 700 людей. Втім існує проблема з встановленням діагнозу коронавірус, позаяк у бойовиків немає тестів.



Самі ж бойовики лише 28 березня зізналися, що у них є перший хворий на коронавірус.



Статистика смертності і наслідки від коронавірусу / інфографіка 24 каналу