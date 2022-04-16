Украинские армия и власть полностью контролируют Харьков, – мэр

В горсовете Харькова отметили, что украинская армия подготовлена и удерживает оборону города. В то же время городская и областная власть полностью контролирует Харьков.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил мэр города Игорь Терехов. Однако российские оккупанты продолжают геноцид украинского народа.

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Ситуация в Харькове

Сегодня, 16 апреля, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по мирному кварталу, где работал рынок. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 32 – получили ранения разной степени тяжести, сейчас их спасают медики.

Днем ранее россияне ударили кассетными бомбами по жилому району ХТЗ – погибли мирные люди, в том числе дети.

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В общем с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты разрушили 2 061 дом Харькова.

Игорь Терехов считает, что такими действиями враг пытается посеять хаос, но пока безрезультатно.

Мы сплочены и работаем, включая все коммунальные службы, медики. Ситуация – контролируемая, несмотря на жуткие кадры, которые вы показываете, а я каждый день вижу в городе. Мы держимся. Наш город был, есть и будет частью целостной Украины. Мы отстоим свой город, свою страну и обязательно победим! Костями ляжем, чтобы враг не вошел в город,

– сказал городской глава.

Он добавил, что на подступах к Харькову враг постоянно несет потери. ВСУ сдерживают атаки и иногда переходят в контрнаступление. Несокрушимую силу воли демонстрируют и сами харьковчане

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