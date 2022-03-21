Украинские военные захватили технику врага

Военнослужащие 26 артиллерийской бригады сообщили, что 21 марта победили врага. Украинские защитники заявили, что остановили российского оккупанта, который имел идентичную военную технику.

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Наша артиллерийская бригада остановила самоходные установки 2С19, которые принадлежат оккупантам. Украинцы захватили технику врага, которую после ремонта смогут взять на вооружение.

Благодаря работе наших побратимов, очередные самоходные установки 2С19 уже не пригодятся войскам оккупантов. Верим, что их быстро отремонтируют и передадут тем, кто умеет с ними обращаться,

– говорится в сообщении.



Ликвидированная российская техника / Фото украинских военных



Ликвидированная российская техника / Фото украинских военных

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