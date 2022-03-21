Українські військові захопили техніку ворога

Військовослужбовці 26 артилерійської бригади повідомили, що 21 березня перемогли ворога. Українські захисники заявили, що зупинили російського окупанта, який мав ідентичну військову техніку.

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Наша артилерійська бригада зупинила самохідні установки 2С19, які належать окупантам. Українці захопили техніку ворога, яку після ремонту зможуть взяти на озброєння.

Завдяки роботі наших побратимів, чергові самохідні установки 2С19 уже не стануть у пригоді військам окупантів. Віримо, що їх швидко відремонтують і передадуть тим, хто вміє з нею поводитися,

– йдеться у повідомленні.



Ліквідована російська техніка / Фото українських військових



Ліквідована російська техніка / Фото українських військових

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