Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков: видео с руинами
Источник:Стратком ВСУ
Артиллеристы из 10 горно-штурмовой бригады ликвидировали склад, где россияне хранили боеприпасы. Речь идет о целом складе.
Об этом сообщили 19 апреля в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Они опубликовали видео с последствиями атаки на российских убийц.
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"Операция оккупантов "маскирование" провалилась, даже не начавшись. Кадры, которые вдохновляют! Верьте в Вооруженные Силы Украины!", – отметили в ВСУ.
Уничтоженный склад россиян: смотрите видео
Еще одна победа ВСУ
Десантники уничтожили мотострелковое подразделение российских оккупантов из города Томск. Практически весь личный состав боевой единицы сгорел. Только несколько удалось идентифицировать.
Подразделение в России считалось элитным, потому что оно участвовало в международных соревнованиях. Ему даже удавалось одерживать победы.